Транспортная прокуратура контролирует права пассажиров после ЧП в Крыму

Из-за происшествия с грузовым автомобилем в Симферополе могут задерживаться поезда. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, а в случае нарушений готова принять меры реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», два поезда были задержаны из-за падения фуры на железнодорожные пути в Симферополе. Новых задержек не ожидается.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, инцидент произошел на участке между улицами Гагарина и КИМ: многотонная машина пробила ограждение моста, после чего ее кузов остался в вертикальном положении, а кабина упала на землю.

Гражданам, чьи права могли быть нарушены, Южная транспортная прокуратура рекомендует обращаться к дежурному прокурору по номеру 8-919-899-87-33.

Анна Гречко