В Волгоградской области житель Ингушетии пойдет под суд за гибель пешехода в ДТП

Новоаннинский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении 74-летнего жителя Назрани уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб человек (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, утром 11 июля этого года фигурант управлял автомобилем «Фольксваген Поло» и на 719 км ФАД Р-22 «Каспий» сбил ремонтировавшего прицеп одного из большегрузов мужчину. Последний скончался на месте.

Фигурант признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов