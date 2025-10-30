В Саратове следствие обвинило подростка в мошенничестве на 3 млн рублей

В Саратове следствие обвинило 17-летнего жителя Белгородской области в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, подозреваемый вместе с сообщниками выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и убедили пенсионерку передать им 3 млн руб. под предлогом проверки подлинности банкнот. 21 октября этого года 17-летний житель Белгородской области прибыл к месту жительства пожилой женщины в Ленинском районе Саратова, чтобы получить денежные средства. Пенсионерка своевременно обратилась в полицию, так что несовершеннолетнего задержали в момент передачи денег.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Специалисты устанавливают личности сообщников задержанного. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

Павел Фролов