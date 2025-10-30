Следствие возбудило дело против волгоградца за поджог дома гражданской супруги

Следствие возбудило уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) в отношении 49-летнего жителя Николаевского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

26 октября этого года полицейских проинформировали о возгорании жилого дома в одном из поселков Николаевского района. На месте происшествия они установили, что фигурант поссорился со своей 53-летней гражданской супругой и решил ее напугать. С этой целью он поджог синтетическое одеяло и ковер.

Пламя быстро распространилось по дому. Огнеборцы потушили пожар, но строение сгорело полностью.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Специалисты оценивают причиненный ущерб. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Павел Фролов