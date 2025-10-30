Волгоградский губернатор прокомментировал ночную атаку БПЛА на регион

Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область в ночь на сегодня, 30 октября. Ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, силы ПВО Минобороны РФ отразили вражескую атаку, обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи в Руднянском районе. Господин Бочаров уточнил, что жилые объекты не повреждены, пострадавших нет.

Напомним, ранее падение обломков украинских беспилотников привело к возгоранию на территории подстанции ЛЭП Балашовская в Новониколаевском районе Волгоградской области. Об этом Андрей Бочаров отмечал утром 16 октября.

Павел Фролов