В Саратовской области на нацпроекты потратили 21 млрд рублей в 2025 году

В Саратовской области в 2025 году на национальные проекты потратили более 21 млрд руб. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

Из этой суммы 13,3 млрд руб. поступили из федерального бюджета. Больше всего средств направили на проект «Инфраструктура для жизни» — 10,5 млрд руб. Проекты «Молодежь и дети» и «Семья» получили 3,8 млрд и 3,5 млрд руб. соответственно, а на проект «Продолжительная и активная жизнь» выделили 3 млрд руб.

Национальный проект «Экологическое благополучие» реализовали на сумму 72,4 млн руб., а проект «Туризм» — на 69,3 млн руб.. Проект «Кадры» получил 29,8 млн руб., а «Эффективная и конкурентная экономика» — 16,9 млн руб.. Муниципальным образованиям региона направили 8,6 млрд руб. на реализацию национальных проектов.

Нина Шевченко