Один человек пострадал при падении фуры с моста в Симферополе

В Симферополе грузовой автомобиль сорвался с моста на железнодорожные пути в районе вокзала. По данным Главного управления МЧС по Республике Крым, инцидент произошел на участке между улицами Гагарина и КИМ. Многотонная фура пробила ограждение и упала вниз, после чего кузов остался в вертикальном положении, а кабина оказалась на земле.

Очевидцы сняли момент происшествия, на кадрах видно, как спасатели извлекают из кабины мужчину — предположительно водителя. В ведомстве подтвердили, что пострадал один человек, он госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД, администрации Симферополя и представители Крымской железной дороги. Спасатели проводят работы по эвакуации транспортного средства и ликвидации последствий аварии.

Вячеслав Рыжков