Главные новости за 29 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них семь БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края.

В Симферополе произошел пожар после удара БПЛА по емкости с горюче-смазочными материалами.

Генпрокуратура России требует обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму свыше 1,6 млрд руб.

В Сочи прокуратура направила в суд иск о сносе более 15 объектов недвижимости, возведенных с нарушением градостроительных и земельных норм на охраняемой территории. В материалах дела указано, что объекты принадлежат Эдуарду Каладжяну, по информации ряда СМИ, дяде криминального авторитета Рубена Татуляна, известного как Робсон.

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск отельера Андрея Марченко о незаконности доначисления 129,7 млн руб. налогов, пени и штрафов.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что в рамках «специальных мер» по собственной защите могла изменить свои персональные данные, включая имя, официально не опровергнув и не подтвердив сведения о смене своего имени на Радведу.

У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского правоохранительные органы обнаружили коллекцию редких предметов роскоши, включая иконы, старинное оружие и элитные вина стоимостью до 2 млн руб. за бутылку.

Запуск грузопассажирского парома между турецким Трабзоном и Сочи вновь перенесен — на этот раз из-за шторма силой 5–6 баллов.

В станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме, в результате которого строение частично разрушилось. Один человек получил травмы и был госпитализирован.

Прокуратура Адыгеи направила в суд дело о подкинутой к мечети свиной голове.