На Кубани построят железнодорожную инфраструктуру для перевозки продукции АПК

В Темрюкском районе Краснодарского края появится новая железнодорожная инфраструктура для перевозки продукции агропромышленного комплекса. Межтерриториальное управление Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея передало в аренду ООО «Таманская железнодорожная компания» восемь земельных участков общей площадью 45,3 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Росимущества.

На территории Таманского полуострова планируется строительство железнодорожной ветки от станции Тамань-Пассажирская до морских терминалов, предназначенных для перевалки сельскохозяйственной продукции.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) и ООО «Таманская железнодорожная компания». Его цель — развитие транспортно-логистической системы региона и укрепление экспортного потенциала российского АПК.

Вячеслав Рыжков