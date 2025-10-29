Главные новости за 29 октября. Новороссийск

Для модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Новороссийске потребуется около 1,3 млрд руб.

В Анапе подходит к завершению сезон уборки винограда — местные хозяйства собрали более 40 тыс. тонн ягод.

На пляже «Высокий берег» в Анапе обнаружены локальные выбросы мазута.

За январь–сентябрь 2025 года Анапу посетили 1,7 млн туристов.

В Новороссийске индивидуальный предприниматель заплатит 50 тыс. руб. за использование беспилотного летательного аппарата в нарушение действующего запрета.

В Анапе продолжается ремонт дорожной сети, поврежденной во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. По завершении программы общая протяженность отремонтированных участков составит более 33 км.

До конца года участники долевого строительства ЖК «Южный берег» в Геленджике получат денежную компенсацию.

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по числу установок инновационных лифтов Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо»). «Умные» лифты СЛЗ, разработанные в партнерстве со студией Артемия Лебедева, уже работают в жилых комплексах Краснодара и Новороссийска.

Министерство природных ресурсов Кубани подало шесть исковых заявлений к АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» (дочерняя компания московского ООО «Цементинвест»).