Следователи выясняют обстоятельства взрыва газа в Северском районе Кубани

Следователи Северского района устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал 35-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в частном доме на улице Пушкина произошел взрыв газовоздушной смеси, после чего здание было частично разрушено. Хозяин дома получил ожоги и был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следственным отделом по Северскому району СК России по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр, изымаются вещественные доказательства, опрашиваются свидетели. Назначены пожарно-взрывотехническая и судебно-медицинская экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков