Заключен под стражу фигурант дела о пьяном наезде на группу людей

Ленинградский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц. По данным следствия, 26 октября 2025 года в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый во время словесного конфликта сел за руль автомобиля и наехал на группу людей, причинив им телесные повреждения, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие отметило высокую общественную опасность деяния и настаивало на применении меры пресечения, исключающей возможность свободного передвижения обвиняемого. Суд удовлетворил ходатайство, назначив заключение под стражу сроком на два месяца до 26 декабря 2025 года.

Вячеслав Рыжков