Производство скота на убой на Кубани увеличилось на 2,2% за год

Производство скота и птицы на убой в Краснодарском крае за январь—август 2025 года увеличилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем производства в живом весе достиг 356,2 тыс. тонн, что на 7,8 тыс. тонн больше показателя предыдущего года, рассказали «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В молочном животноводстве также сохраняется положительная динамика. За восемь месяцев этого года производство молока во всех категориях хозяйств составило 1169,8 тыс. т, превысив показатель прошлого года на 6,8 тыс. т (0,6%). Наибольший вклад в производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях внесли Каневской район (19,8 тыс. т), Павловский район (9,1 тыс. т) и Выселковский район (8,7 тыс. т).

Значительную долю в молочном производстве сохраняют малые формы хозяйствования. По состоянию на 1 сентября 2025 года ими было произведено 302,4 тыс. т молока, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — 66,4 тыс. т, хозяйствами населения — 236,0 тыс. т.

Перерабатывающая отрасль края демонстрирует устойчивые объемы производства молочной продукции. На 1 сентября 2025 года в регионе произведено 260,0 тыс. т жидкого обработанного молока, 14,6 тыс. т творога, 24,7 тыс. т сметаны и 15,8 тыс. т сыров. Также отмечен значительный объем производства кисломолочных продуктов (94,4 тыс. т) и молочных консервов (33,0 млн условных банок).

Завершая картину развития животноводства в регионе, министерство сельского хозяйства сообщает о производстве 944 млн штук яиц по состоянию на 1 сентября 2025 года.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае за январь—август 2025 года производство подсолнечного масла составило 614 тыс. тонн, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время предприятия региона отгрузили 367,7 тыс. тонн растительного масла на сумму 411 млн долларов, что на 10% выше, чем за тот же период прошлого года.

Мария Удовик