Дорожные камеры в Краснодаре начнут фиксировать непристегнутые ремни

С 1 ноября 2025 года на дорогах Краснодара вступает в действие новая система автоматической фиксации нарушений. Камеры начнут регистрировать непристегнутые ремни безопасности водителей и пассажиров, разговоры по телефону за рулем, а также нарушения правил пользования внешними световыми приборами, включая выключенные фары, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Штраф за непристегнутый ремень и разговор по телефону составляет 1,5 тыс. руб., за нарушение правил использования световых приборов — 500 руб. При этом взыскания будут суммироваться: если водитель одновременно окажется без ремня и будет пользоваться телефоном за рулем, ему придут два отдельных штрафа.

Вячеслав Рыжков