Red Wings начала выполнять прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх из Краснодара

Авиакомпания Red Wings 29 октября запустила прямые рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх совместно с туроператором Space Travel. Первый перелет на самолете Sukhoi Superjet 100 вылетел из Краснодара в 9:00 и прибыл в Египет в 12:45. В честь открытия направления в аэропорту прошла торжественная регистрация, пассажирам вручали брендированную продукцию, а в Шарм-эль-Шейхе самолет встретили водной аркой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. Ранее в октябре собственную программу рейсов в Египет из Краснодара запустил «Аэрофлот», открыв направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

С 26 октября в аэропорту действует обновленное зимнее расписание, включающее 12 международных направлений. Из Краснодара можно улететь в Турцию (Анталья, Стамбул), Грузию (Батуми, Тбилиси), Узбекистан (Ташкент, Наманган, Самарканд), ОАЭ (Дубай), Армению (Ереван), Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх) и Израиль (Тель-Авив).

Аэропорт Краснодара возобновил обслуживание пассажирских рейсов в сентябре после более чем двухлетнего перерыва. Воздушная гавань была закрыта с конца февраля 2022 года вместе с еще 10 аэропортами юга России по соображениям безопасности. Первый регулярный рейс после открытия — Москва — Краснодар — выполнил Airbus A321 «Аэрофлота» из Шереметьево 17 сентября.

Вячеслав Рыжков