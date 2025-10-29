В новостройках Новороссийска установили инновационные лифты с ИИ от СЛЗ

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по числу установок инновационных лифтов Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо»). По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, на долю региона пришлось около 27% всех поставок новой серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Умные» лифты СЛЗ, разработанные в партнерстве со студией Артемия Лебедева, уже работают в жилых комплексах Краснодара и Новороссийска. В Новороссийске новое оборудование интегрировано в современные многоквартирные дома, возведённые в рамках городской программы комплексного развития застройки.

Лифты оснащены системой визуального распознавания, адаптивной подсветкой и мультимедийным дисплеем, который транслирует новости, прогноз погоды и биржевые котировки. В ближайшее время производитель планирует внедрить голосового помощника, который будет сопровождать пассажиров и предоставлять справочную информацию.

Серийное производство новой модели началось весной 2024 года. Сегодня лифты установлены в семи жилых комплексах России — помимо Краснодарского края, они работают в Тюменской области, Татарстане, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Подмосковье.

По словам заместителя генерального директора по развитию СЛЗ Дмитрия Захарова, именно регионы с активным жилищным строительством, такие как Краснодарский край и Новороссийск, становятся первыми площадками для внедрения технологических решений в инженерной инфраструктуре.

Екатерина Голубева