В Новороссийске 30 октября пройдут учения со стрельбами

30 октября в акватории Новороссийска дважды проведут учения с применением стрельб. О предстоящих тренировочных мероприятиях предупредили в НВМБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Первый цикл учений с артиллерийскими стрельбами будет проходить с 10:00 до 15:00. Вечерние учения запланированы на период с 21:00 до 23:00. При проведении мероприятий силы НВМБ будут отрабатывать практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время проведения учений запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко