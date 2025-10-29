Последняя капля

Власти Новороссийска утвердили техзадание на корректировку инвестиционной программы Троицкого группового водопровода по реконструкции объектов. Объемов воды из Троицкого водопровода не хватает для бесперебойной подачи на территории всего муниципалитета.

В Новороссийске утвердили техническое задание на корректировку инвестиционной программы Троицкого группового водопровода по реконструкции объектов на 2025-2029 годы. Соответствующее постановление №5070 от 23 октября с подписью мэра Андрея Кравченко опубликовано на официальном сайте администрации города.

Объемов воды, подаваемой из Троицкого группового водопровода в Новороссийск, недостаточно для бесперебойной подачи во всем городе. Об этом неоднократно заявляли представители местной власти, руководство МУП «Водоканал» и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Остро ситуация с нехваткой воды ощущается в летний период, но жители Новороссийска отмечают, что перебои в этом году наблюдаются и осенью.

«Наиболее проблемными в части обеспечением воды всегда являлись летние месяцы. Это вызвано повышенным водопотреблением населения, увеличением количества гостей. У нас город зависим от покупной воды, 70% воды мы закупаем на ТГВ. На сегодняшний день понижение в скважинах Троицкого группового водопровода составило 88,2 м, что превышает допустимое почти на 40%. Прирост по МКД на 10% в городе. И этим обусловлен дефицит»,– заявлял директор «Водоканала» Дмитрий Волга на аппаратном совещании 6 августа 2024 года.

Спустя год с лишним воды в Новороссийске больше не стало. В Неберджаевском водохранилище остается низкий резервный дебит, а объема воды из Пенайских источников недостаточно для того, чтобы запитать ресурсом проблемные адреса. Для решения проблемы с водоснабжением «Водоканал» регулярно подает заявки на повышенный лимит из ТГВ, но этого хватает только на подачу по утреннему и вечернему графику.

О проблемах с водоснабжением в Новороссийске осведомлены краевые и федеральные власти. На региональном уровне еще в начале 2000-х обсуждался проект «Большая вода», инициированный экс-губернатором Александром Ткачевым. В 2002 году СМИ сообщали об открытии первой очереди программы, круглосуточную подачу обещали наладить в 2003 году. Мероприятия по нормализации водоснабжения продолжают обсуждаться до сих пор.

Руководитель «Водоканала» Новороссийска Дмитрий Волга на комитете городской думы по ЖКХ 27 октября представил на рассмотрение инвестиционную программу по модернизации системы водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы. На реализацию данного проекта, как сообщили в пресс-службе «Водоканала», планируется выделить порядка 1,3 млрд руб. В рамках программы будет необходимо провести реконструкцию магистральных водоводов и сетей водоснабжения общей протяженностью более 16 км, а также ресурсоснабжающая организация планирует обустроить систему обеззараживания воды на очистных сооружениях по улице Ревельской.

В постановлении об утверждении техзадания на корректировку инвестиционной программы «Ъ-Новороссийск» нашел и другие пункты, которые должен будет учесть будущий подрядчик. В срок до 2029 года в рамках проекта будет необходимо произвести перебуривание 26 водозаборных скважин в станице Троицкой, замену 73 станций управления насосными агрегатами и системы электроснабжения на насосных станциях №1 и №4. В планах также замена насосных агрегатов на двух насосных станциях. Работы включили в перечень для увеличения пропускной способности, повышения надежности электроснабжения и обеспечения бесперебойного функционирования насосных станций.

Согласно перечню перспективных абонентов, в срок до 2029 года в рамках инвестиционной программы планируется выполнить подключение по ряду адресов в Гайдуке, поселке Верхнебаканском, Камышовой балке, селе Молдаванском, станицах Троицкой и Неберджаевской. В общей сложности, как указывается в документе, в период с 2025 по 2029 годы подача водоснабжения должна увеличиться на 6,5 тыс. куб. м.

София Моисеенко