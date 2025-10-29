Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кубань стала одним из лидеров по установке инновационных лифтов СЛЗ

Краснодарский край стал одним из лидеров по установке инновационных лифтов Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ, входит в группу компаний «Садовое кольцо»). По данным министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, на долю региона пришлось около 27% всех поставок новой серии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лифты, разработанные СЛЗ совместно со студией Артемия Лебедева, установлены в жилых комплексах Краснодара и Новороссийска. Модель оснащена системой визуального распознавания, адаптивной подсветкой и мультимедийным дисплеем, который транслирует новости, прогноз погоды и биржевые котировки. В компании сообщили, что в ближайшее время лифты будут дополнены голосовым помощником, способным сопровождать пассажиров и предоставлять справочную информацию.

Серийное производство новой модели началось весной 2024 года. На сегодняшний день такие лифты установлены в семи жилых комплексах страны — в Тюменской области, Татарстане, Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Подмосковье.

Заместитель генерального директора по развитию СЛЗ Дмитрий Захаров отметил, что первыми площадками внедрения технологических решений становятся регионы с активным строительством современных жилых и многофункциональных комплексов. В ближайшие месяцы предприятие планирует расширить географию поставок.

Вячеслав Рыжков

