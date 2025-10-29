В Новороссийске из-за утечки без воды остались 1800 человек

В часть зоны №3 приостановили подачу водоснабжения из-за произошедшей утечки на сетях. Об отключении проинформировали в пресс-службе МУП «Водоканал».

Порыв зафиксировали на улице Черняховского, 6. В связи с аварийной ситуацией подачу воды ограничили с 15:40 по следующим адресам:

– ул. Набережная им. адм. Серебрякова, 33; 79/7;

– ул. Суворовская (на участке от ул. Исаева до ул. Куникова);

– пр. Ленина, 2-14; 29; 31; 33; 35; 51; 53; 55; 57.

Восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 19:00. МУП «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко