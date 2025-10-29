У Крымского моста со стороны Тамани выстроилась пробка из автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка из 165 автомобилей, ожидающих прохождения ручного досмотра. Скопление транспорта началось во второй половине дня 29 октября, сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Час назад на подъезде к мосту с территории Краснодарского края стояли 150 машин. Движение по переправе с утра не останавливалось.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Крымом утром 29 октября. Атака беспилотников была зафиксирована в период с 07:00 до 09:00 мск.

Накануне ночью ликвидировали три дрона над республикой. Всего над территорией России сбили 100 украинских беспилотников самолетного типа, семь из которых перехватили над Краснодарским краем.

Анна Гречко