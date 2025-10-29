К 2026 году на Кубани создадут единый архитектурный стиль пляжей

Власти Краснодарского края намерены унифицировать внешний облик пляжных территорий к 2026 году. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, концепция предусматривает обновление инфраструктуры и формирование единого архитектурного стиля при сохранении особенностей каждого курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В октябре 2025 года продолжается разработка индивидуальных эскизов для муниципалитетов. Готова общая концепция, в которую вошли анализ природных и архитектурных характеристик курортов, визуальные решения для благоустройства, цветовые палитры и типовые проекты малых форм. Итоговую версию документа планируют представить «в ближайшее время».

В 2025 году 38 проектов по развитию туристской отрасли получили краевые субсидии, из них 18 направлены на благоустройство пляжей в Анапе, Новороссийске, Сочи, Геленджике, Туапсинском и Темрюкском районах.

В региональном минкурортов отметили, что обновление пляжей и их приведение к современному виду потребует значительных инвестиций со стороны бизнеса, поэтому подготовку к новому сезону рекомендовано начинать уже сейчас. Власти обещают поддерживать предпринимателей субсидиями на развитие туристской инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за девять месяцев 2025 года Краснодарский край посетили 14,7 млн туристов, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млн человек).

Нурий Бзасежев