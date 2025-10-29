В Анапе ликвидируют точечные выбросы мазута на пляже «Высокий берег»

На пляже «Высокий берег» в Анапе обнаружены локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на результаты утреннего мониторинга от 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На берег выбросило нефтепродукты в виде мелкой фракции. На месте уже организованы работы по очистке побережья.

Свежих следов загрязнения на других участках анапского побережья специалисты не зафиксировали.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском с 25 октября вывезли более 200 т загрязненного грунта с пляжей Анапы и Темрюкского района

В декабре 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Екатерина Голубева