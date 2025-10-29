В Ростовской области безработица опустилась до исторического минимума

В Ростовской области уровень безработицы достиг исторического минимума. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на начальника управления службы занятости региона Сергея Григоряна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам господина Григоряна, в настоящий момент официальный уровень безработицы на Дону оценивается в 0,3%, то есть отношение количества безработных, которые обратились в государственные службы занятости, к численности экономически активного населения. Так, по данным на 29 октября в регионе 5,8 тыс. человек числятся соискателями.

Кроме того, по данным Международной организации труда (МОТ), в Ростовской области зарегистрировали безработицу 2%: в регионе не заняты 45,5 тыс. человек.

Константин Соловьев