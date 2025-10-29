Пляжи Черного и Азовского морей станут более современными

В Краснодарском крае планируют ввести новый стандарт для пляжных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На совещании в министерстве курортов Краснодарского края обсудили вопросы обустройства пляжей современной инфраструктурой. По словам замминистра курортов Кубани Елены Логуновой, в регионе действуют 600 пляжных территорий на Черном и Азовском морях, и все эти рекреационные зоны к 2026 году планируется привести к современным стандартам.

Специалисты разрабатывают индивидуальные эскизы пляжей на Черноморском и Азовском побережьях. Концепцию пляжных территорий утвердили с учетом визуального облика инфраструктуры, проектов малых архитектурных форм и цветовых гамм.

«Приведение пляжных территорий к единому архитектурному стилю, обновленному современному виду требует значительных финансовых вложений бизнес-сообщества, поэтому работу по подготовке пляжей к новому курортному сезону необходимо начинать уже сейчас. Наше министерство оказывает поддержку отраслевикам в виде субсидий на развитие туристской инфраструктуры»,– заявила Елена Логунова в ходе совещания.

В пресс-службе администрации Краснодарского края подчеркнули, что в текущем году 38 проектов представителей туристской отрасли получили субсидии. 18 выплат по проектам были предоставлены на благоустройство пляжей в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи, а также в Темрюкском и Туапсинском районах.

София Моисеенко