Краснодарских предпринимателей призвали актуализировать вывески

В Краснодаре предпринимателям начали вручать уведомления о необходимости приведения вывесок в соответствие с новыми правилами размещения информационных конструкций. Как сообщили в управлении муниципального контроля, уведомления размещаются на фасадах зданий и вблизи вывесок на центральных улицах города — Красной и Мира. В них указываются выявленные нарушения и срок для их устранения.

Информация о предписаниях также публикуется на сайте администрации и городской думы Краснодара. В случае неисполнения требований муниципалитет примет постановление о демонтаже вывески и ее перемещении на временное хранение. Пока разъяснительная работа продолжается, демонтаж не проводится. Начало соответствующих мероприятий запланировано не ранее декабря 2025 года.

Новые правила оформления вывесок вступили в силу 17 июня. Для предпринимателей был установлен переходный период: три месяца — для исторического центра и главных улиц, шесть — для сельских округов, девять — для остальных территорий города. Первый из этих сроков завершился 17 сентября.

Вячеслав Рыжков