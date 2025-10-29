В Новороссийске разъяснили порядок получения разрешений на изъятие краснокнижных видов
Перед началом строительных или иных работ в Новороссийске собственники земельных участков обязаны получить разрешение на изъятие редких растений и животных, занесенных в Красные книги России и Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замглавы города Екатерина Степаненко.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Как отметила вице-мэр, бследование территории перед началом работ следует проводить через специализированные организации, имеющие лицензию на оценку присутствия охраняемых видов.
Разрешения на изъятие выдают Министерство природных ресурсов Краснодарского края — для видов, включенных в региональную Красную книгу, и Росприроднадзор — для федеральных. Заявления принимаются лично, почтой, через МФЦ или портал Госуслуг.
Госпожа Степаненко подчеркнула, что незаконное изъятие или уничтожение редких видов влечет административную и уголовную ответственность (ст. 8.35 КоАП РФ, ст. 258.1 УК РФ).