В Новороссийске разъяснили порядок получения разрешений на изъятие краснокнижных видов

Перед началом строительных или иных работ в Новороссийске собственники земельных участков обязаны получить разрешение на изъятие редких растений и животных, занесенных в Красные книги России и Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замглавы города Екатерина Степаненко.

Как отметила вице-мэр, бследование территории перед началом работ следует проводить через специализированные организации, имеющие лицензию на оценку присутствия охраняемых видов.

Разрешения на изъятие выдают Министерство природных ресурсов Краснодарского края — для видов, включенных в региональную Красную книгу, и Росприроднадзор — для федеральных. Заявления принимаются лично, почтой, через МФЦ или портал Госуслуг.

Госпожа Степаненко подчеркнула, что незаконное изъятие или уничтожение редких видов влечет административную и уголовную ответственность (ст. 8.35 КоАП РФ, ст. 258.1 УК РФ).

Екатерина Голубева