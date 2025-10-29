В Самарской области на химзаводе нашли нарушения промышленной безопасности
Нарушения промышленной безопасности выявлены на ЗАО «Химсинтез» в Самарской области. Директор предприятия из Чапаевска получил представление. Также в отношении него возбудили административное дело (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура в среду, 29 октября.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Проверка показала, что работники предприятия не прошли аттестацию, а технический процесс по приборам учета и эксплуатации трубопроводов не контролировался должным образом. В итоге нарушителя оштрафовали на 20 тыс. рублей. После прокурорского вмешательства предприятие начало устранять нарушения.