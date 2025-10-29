В Крыму построили газопровод протяженностью более 100 км

В Симферопольском районе Крыма завершили строительство распределительного газопровода низкого давления протяженностью более 100 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объект в селе Строгоновка готов к вводу в эксплуатацию. Строительные работы начались в октябре 2024 года. За год специалисты установили семь пунктов редуцирования газа и проложили уличные сети газораспределения.

«Монтаж газопроводов-вводов до границ земельных участков для газификации домов осуществлен, согласно поручению президента, без привлечения средств населения»,— написал господин Аксенов.

На технологическое подключение поступило 1079 заявок, из которых 188 подали в рамках программы догазификации. В настоящее время проходит процесс заключения договоров с ГУП РК «Крымгазсети» на выполнение строительно-монтажных работ на земельных участках заявителей.

Анна Гречко