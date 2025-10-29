В Новороссийске частично перекроют улицу Магистральную

Две полосы на улице Магистральной перекроют с 31 октября до 3 ноября в связи с ремонтом железнодорожного переезда. Об этом уведомили в ГАИ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Ремонтные работы на ул. Магистральная будут проводиться несколько дней. Дорогу перекроют частично, ограничения коснутся двух полос движения в сторону центра города в районе пересечения с улицей Мира.

Водителей Новороссийска в ГАИ призвали быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты для движения при необходимости.

София Моисеенко