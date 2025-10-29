В Новороссийске частично перекроют улицу Магистральную
Две полосы на улице Магистральной перекроют с 31 октября до 3 ноября в связи с ремонтом железнодорожного переезда. Об этом уведомили в ГАИ Новороссийска.
1 / 2
Ремонтные работы на ул. Магистральная будут проводиться несколько дней. Дорогу перекроют частично, ограничения коснутся двух полос движения в сторону центра города в районе пересечения с улицей Мира.
Водителей Новороссийска в ГАИ призвали быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты для движения при необходимости.