В Анапе завершили сбор 95% урожая винограда

В Анапе подходит к завершению сезон уборки винограда — местные хозяйства собрали более 40 тыс. тонн ягод, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Работы выполнены на 95% площадей, средняя урожайность составила 111 центнеров с га, что выше показателя прошлого года.

Наибольший объем урожая собран в 9-м отделении агрофирмы «Южная» — 13,5 тыс. т. Лидером по урожайности стало сельхозпредприятие «Возрождение», где с одного гектара собирают до 220 центнеров винограда.

Екатерина Голубева