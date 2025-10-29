Логистический терминал площадью 12,6 тыс. кв. м от кроют под Ростовом в 2025 году

Московская транспортная компания «Байкал-сервис» построит в Ростовской области складской комплекс площадью 12,6 тыс. кв. м. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании-застройщика «Астрон билдингс».

По информации ведомства, логистический центр возводится в Юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района, рядом с трассой «Ростов — Таганрог». Высота будущего склада составит 7,6 м. Комплекс будет специализироваться на товарах народного потребления.

«Байкал-сервис», согласно открытым данным, с 1994 года предлагает широкий спектр услуг в области грузоперевозок (автомобильные, контейнерные и авиаперевозки). Кроме того, компания предоставляет складские услуги.. Помимо нового терминала под Ростовом, у перевозчика есть филиалы в 118 городах России. В Ростовской области функционируют три терминала: один в Аксае и два в Ростове.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году организация получила выручку 16,7 млрд руб. и прибыль 123,9 млн руб. В рейтинге транспортных и логистических компаний России за 2024 год «Байкал-сервис» занял 11-е место по обороту.

По словам генерального директора компании Владимира Толкачева, компания изменила подходы к выбору площадок. «Мы ищем помещения, где будут комфортные условия для работы, возможность оказывать целый спектр услуг, а клиенты смогут даже в часы пик добраться без проблем»,— пояснил господин Толкачев.

Перевозчик заинтересован в территориях, где можно создать необходимую инфраструктуру для терминалов с нуля по собственному проекту.

Валентина Любашенко