Суд вынес приговор жителю Самарской области за оформление кредита на умершего отца

Суд признал виновным жителя села Калиновка Сергиевского района по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, подсудимый в июне использовал мобильное приложение банка на телефоне покойного отца. Он предоставил банку недействительный паспорт умершего и на его имя оформил кредитный договор. Полученными девятью тыс. руб. подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.

Руфия Кутляева