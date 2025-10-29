Партнеру судьи Момотова отклонили иск о доначислении 230 млн руб по налогам

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил второй иск Андрея Марченко, партнера Виктора Момотова, о незаконности доначисления свыше 230 млн руб. по штрафам и налогам. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Отельер Андрей Марченко, являющийся одним из ответчиков по делу об изъятии имущества бывшего руководителя Совета судей РФ Виктора Момотова, пытался оспорить доначисление более 230 млн руб. на налогам и штрафам. По данным РАПСИ, в исковом заявлении Марченко просил суд признать недействительным решение ФНС от 20 февраля 2024 года о доначислении 168,1 млн руб. по НДС, 46,3 млн руб. по НДФЛ и 11,3 млн руб. по налогу на имущество физических лиц.

Более 7 млн руб. Андрей Марченко был обязан заплатить в качестве штрафов за неуплату налогов. Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск предпринимателя.

Ранее Андрей Марченко подал еще один иск о незаконности доначисления 129,7 млн руб., но иск также был отклонен в судебном порядке. В решении суда указывается, что краснодарская налоговая служба провела проверку «ИП Андрея Марченко» по вопросам своевременности уплаты налогов и их исчисления в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

София Моисеенко