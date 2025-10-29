В Анапе отремонтируют 33 км дорог в рамках восстановления после ЧС

В Анапе реализуют программу по восстановлению дорожной инфраструктуры, поврежденной при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Общая протяженность ремонтируемых участков превысит 33 км. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Сейчас подрядчики проводят укрепление дорожного основания, замену асфальтового покрытия и бордюрного камня. Работы выполняются на улицах Кольцевая, Железнодорожная, Северная и Смолянка, а также в селе Витязево — на улицах Короткой, Объездной, Комсомольской, Знойной и Летнем проезде.

Дополнительно ведется ямочный ремонт на Пионерском проспекте, улицах Верхняя Дорога, Славная и проезде Гостевом. Следующим этапом станут ремонтные работы на улицах Гребенская, Краснодарская и Терская.

Екатерина Голубева