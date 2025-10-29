Жители Петербурга и Ростова создали канал сбыта наркотиков через интернет

Петербургская полиция ликвидировала канал незаконной торговли прегабалином и трамадолом, задержав 33-летнего создателя интернет-магазина из пригорода Санкт-Петербурга — Мурино и его поставщика — владельца аптеки из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает «Ъ».

По данным регионального управления МВД России, житель Мурино организовал интернет-площадку для торговли сильнодействующими веществами с доставкой по почте. Полученные средства он инвестировал в московский аптечный пункт, через который также вел нелегальную торговлю препаратами.

Задержание провели петербургские оперативники совместно с главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта).

В ходе расследования установили поставщика медикаментов — владельца ростовской аптеки. Бизнесмен имел лицензию на реализацию таких препаратов и приобретал их напрямую у производителей. Задержанный житель Мурино был одним из его постоянных оптовых клиентов.

Ростовчанина также задержали и доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных мероприятий.

