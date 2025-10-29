В Анапе восстановят более 33 км дорог после ЧС в Керченском проливе

В Анапе продолжается ремонт дорожной сети, поврежденной во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. По завершении программы общая протяженность отремонтированных участков составит более 33 км. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчики выполняют укрепление основания, замену асфальтового покрытия и частично бордюрного камня. Работы идут на улицах Кольцевая, Железнодорожная, Северная, Смолянка, а также на ряде улиц в селе Витязево — Короткой, Объездной, Комсомольской, Летнем проезде и Знойной.

Кроме того, в Анапе проводится ямочный ремонт на Пионерском проспекте, улицах Верхняя дорога, Славная и проезде Гостевом. В ближайшее время аналогичные работы начнутся на улицах Гребенская, Краснодарская и Терская.

Работы ведутся в рамках программы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

Екатерина Голубева