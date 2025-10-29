Дольщикам ЖК «Южный берег» в Геленджике выплатят компенсацию

До конца года участники долевого строительства ЖК «Южный берег» в Геленджике получат денежную компенсацию. Об этом сообщает «Ведомости Юг», ссылаясь на департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Жилой комплекс «Южный берег» в городе-курорте должны были достроить в декабре 2020 года. В настоящее время объект не введен в эксплуатацию, в связи с чем дольщикам обязались предоставить компенсационную выплату.

Всего, по данным регионального департамента, в Краснодарском крае в реестре числятся около 500 обманутых дольщиков и четыре проблемных долгостроя.

«В отношении каждого объекта реализуется комплекс мер, направленных на восстановление прав граждан. Работа ведется в рамках межведомственного взаимодействия при активном участии органов прокуратуры Краснодарского края»,– сообщили в департаменте по надзору в строительной сфере Кубани.

София Моисеенко