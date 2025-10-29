Нижегородская полиция решает вопрос об уголовном деле из-за дебоша в автобусе
Сотрудники ППС в Нижнем Новгороде задержали 39-летнего гражданина, предположительно устроившего дебош в автобусе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 29 октября.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что пассажир в ходе конфликта с водителем автобуса вырвал дворник, разбил им окно, а также угрожал водителю ножом.
Пока гражданина задержали в административном порядке за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По части дебоша решается вопрос о возбуждении уголовного дела.