Нижегородская полиция решает вопрос об уголовном деле из-за дебоша в автобусе

Сотрудники ППС в Нижнем Новгороде задержали 39-летнего гражданина, предположительно устроившего дебош в автобусе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 29 октября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что пассажир в ходе конфликта с водителем автобуса вырвал дворник, разбил им окно, а также угрожал водителю ножом.

Пока гражданина задержали в административном порядке за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По части дебоша решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Галина Шамберина