Выдача потребкредитов на Кубани уменьшилась на 40% в lll квартале 2025 года

Объем потребительских кредитов в Краснодарском крае сократился на 40,7%, до 32,7 млрд руб. в третьем квартале 2025 года, но регион сохранил позицию в пятерке лидеров по выдаче займов среди субъектов России. В аналогичном периоде 2024 года на Кубани было выдано 55,1 млрд руб. потребкредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Краснодарский край занял пятое место по объему выданных займов населению. Лидирует Москва с показателем 119,2 млрд руб., за ней следуют Московская область (75,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (42,4 млрд руб.) и Тюменская область с автономными округами (37,1 млрд руб.).

«Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России банки выдали 900 млрд руб. потребкредитов в третьем квартале, что на 33,9% меньше показателя прошлого года (1,37 трлн руб.).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что весной 2025 года Краснодарский край вошел в топ-3 среди субъектов РФ по размеру неплатежей по банковским кредитам, уступив только Москве и Московской области. Просроченная задолженность по розничным банковским кредитам без учета ипотеки в регионе выросла по состоянию на 1 марта 2025 года до 61,1 млрд руб.

