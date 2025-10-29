Предпринимателя из Новороссийска оштрафовали за запуск беспилотника

В Новороссийске индивидуальный предприниматель заплатит 50 тыс. руб. за использование беспилотного летательного аппарата в нарушение действующего запрета. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре города-героя.

По данным ведомства, предприниматель запустил дрон для видеосъемки без разрешения. Прокурор возбудил административное дело по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Материалы рассмотрело Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, которое назначило максимальный штраф — 50 тыс. руб.

Запрет на запуск беспилотников на территории Краснодарского края действует с декабря 2022 года. Исключения сделаны для аппаратов, используемых органами власти, их подведомственными учреждениями и организациями, работающими с ними по договору, а также при выполнении оборонных заказов.

Согласно КоАП, для граждан предусмотрен штраф от 20 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 150 тыс. руб., для юридических — от 350 до 500 тыс. руб. либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Екатерина Голубева