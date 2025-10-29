Прокуратура приостановила работу опасной АЗС в Георгиевске

Георгиевская межрайонная прокуратура выявила, что одна из автозаправочных станций округа эксплуатировалась без лицензии и государственной регистрации, что является нарушением законодательства о промышленной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Проверка показала, что предприниматель не оформил надлежащие документы, что приводит к угрозе техногенных аварий и созданию опасности для жизни и здоровья населения. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать деятельность АЗС незаконной и запретить ее эксплуатацию до устранения нарушений.

Суд удовлетворил иск и наложил обеспечительные меры — приостановление работы объекта. Кроме того, индивидуального предпринимателя оштрафовали на 200 тыс. руб. по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за несоблюдение требований промышленной безопасности. Аналогичные меры были приняты и в отношении другой АЗС в Георгиевском округе, где сумма штрафов достигла 180 тыс. руб. Контроль за устранением нарушений продолжается в рамках надзорных полномочий прокуратуры.

Станислав Маслаков