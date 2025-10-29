Жительницу Сочи оштрафовали на 10 миллионов рублей за вырубку растений

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решение Краснодарского краевого суда, обязавшее жительницу Сочи выплатить около 10 млн руб. за незаконную вырубку десятков деревьев и кустарников на частном участке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки выявили, что на территории по улице Виноградной было вырублено более 40 растений различных пород без получения порубочного билета. Среди уничтоженных оказались два куста инжира карийского — вида, занесенного в Красную книгу Краснодарского края.

Первоначально Центральный районный суд Сочи признал незаконной лишь вырубку редких растений и обязал хозяйку участка выплатить 210 тыс. руб. Однако апелляционная инстанция изменила решение, указав, что участок используется для размещения торговых объектов, а значит, собственница должна была получить разрешение на вырубку всей зеленой растительности.

Кассационный суд согласился с выводами краевого суда и оставил его решение в силе.

Екатерина Голубева