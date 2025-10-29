На модернизацию водоснабжения Новороссийска направят 1,3 млрд рублей

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Новороссийске обойдется примерно в 1,3 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на руководителя МУП «Водоканал» Дмитрия Волгу.

Финансирование проекта запланировано из двух источников. Первый — средства платы за подключение объектов капитального строительства. Второй — неиспользованные резервы платы за подключения, накопленные с 2013 по 2024 годы.

Инвестиционная программа включает обновление системы обеззараживания воды на очистных сооружениях на улице Ревельской. По данным «Водоканала», новая схема позволит обрабатывать больший объем воды из Неберджаевского водохранилища. Проект предполагает повышение качества водоснабжения и снижение аварийности на сетях.

Инвестиционную программу «Водоканала» на 2026–2028 годы одобрили на заседании комитета по ЖКХ городской думы. Проект планируют рассмотреть на очередном заседании думы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Новороссийска рассчитывают в течение трех лет решить проблему перебоев с водоснабжением. Мэрия намерена перейти на круглосуточную подачу воды к 2027 году.

Анна Гречко