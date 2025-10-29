Донское минприроды проверило ограничения доступа к пруду в Миллеровском районе

Специалисты регионального минприроды провели повторную проверку водоохранной зоны пруда на реке Журавка возле х. Треневка Миллеровского района. Обследование состоялось после поступления сведений об ограничении доступа к водоему. Как сообщила пресс-служба ведомства, во время проверки выяснилось, что многочисленные рвы, которые ранее перекрывали свободный проход граждан к береговой полосе, к моменту обследования были засыпаны грунтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, пруд передан в пользование ООО «Импульс». С южной и восточной стороны водоема размещены таблички, запрещающие любительскую рыбалку. В связи с этим информация направлена в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства для проверки законности запрета на любительскую рыбалку.

Кроме того, установлено, что выявленные в марте 2025 года факты ограничения свободного доступа граждан к водным объектам в х. Треневка на сегодняшний день не устранены.

Министерство объявило предостережения ООО «Импульс» и правообладателям земельных участков в х. Треневка о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

Следующее выездное обследование территории запланировано ведомством на ноябрь.

Валентина Любашенко