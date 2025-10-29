Житель Каневского района получил условный срок за незаконнюю добычу сазана и карпа

Каневский районный суд Краснодарского края признал местного жителя Александра Лагайду виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256, п. «б» и п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным следствия, в октябре 2024 года Лагайда на моторной лодке вышел в акваторию Бейсугского лимана Ясенского залива Азовского моря, где установил запрещенные лесковые сети. Его уловом стали 467 тараней, 24 пиленгаса и пять судаков. Ущерб от незаконного вылова оценен более чем в 280 тыс. руб.

Весной 2025 года мужчина совершил еще два аналогичных правонарушения: в марте незаконно добыл сазана и карпа на сумму свыше 40 тыс. руб., а в мае — более сотни рыб различных пород, причинив ущерб водным биоресурсам на 60 тыс. руб.

Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В суде Лагайда полностью признал вину. С учетом обстоятельств дела ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу государства 389,47 тыс. руб. в счет возмещения ущерба и наложил арест на его имущество до исполнения приговора.

Екатерина Голубева