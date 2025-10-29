Воронежскому экс-замминистра Александру Кукину продлили домашний арест

Центральный райсуд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра предпринимательства Воронежской области Александру Кукину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Он пробудет под домашним арестом как минимум до 30 ноября. Срок содержания в СИЗО второму фигуранту дела, предпринимателю Евгению Ягодкину, тоже продлен на месяц. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

Там же отметили, что защитники Кукина просили разрешить ему покидать место жительства в дневное время для поиска работы.

Экс-заместителя министра предпринимательства задержали в начале февраля, предпринимателя — в конце мая. Уголовное дело связано с обстоятельствами выделения гранта размером 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии регионального Следственного комитета, работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. Чиновник по предварительной договоренности с бизнесменом якобы скрыл нарушения, чтобы избежать возврата бюджетных средств. Таким образом, как считает следствие, деньги были похищены. Перед задержанием Ягодкин вернул в бюджет 10 млн руб.

Изначально господин Кукин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Однако в августе обвинение переквалифицировали. Тогда же фигуранта отпустили из СИЗО.

