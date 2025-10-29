Жителя Изобильненского округа задержали по обвинению в убийстве

Задержан житель Изобильненского округа по обвинению в убийстве 25-летнего мужчины, произошедшему ночью 18 октября в городе Изобильный, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

По данным следствия, около многоквартирного дома обвиняемый 32 лет в ходе ссоры нанес 25-летнему местному жителю множественные ножевые ранения в область туловища. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Следователь СК России быстро задержал фигуранта, которому предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ – убийство.

В отношении задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следствие уже провело осмотр места происшествия, допросило свидетелей, назначило несколько судебных экспертиз и продолжает сбор доказательств.

Станислав Маслаков