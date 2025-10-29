Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
После нападения собаки на ростовчанку следователи возбудили уголовное дело

На ростовчанку в Первомайском районе города напала собака. ПО факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверку следователи организовали после размещенной в СМИ информации о случившемся. После того, как собаку отогнал местный житель, потерпевшую госпитализировали.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Мария Хоперская

