После нападения собаки на ростовчанку следователи возбудили уголовное дело
На ростовчанку в Первомайском районе города напала собака. ПО факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверку следователи организовали после размещенной в СМИ информации о случившемся. После того, как собаку отогнал местный житель, потерпевшую госпитализировали.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.