Ремонт отстойников на таганрогском водоканале завершат в 2026 году

Таганрогский водоканал завершит модернизацию всех четырех первичных отстойников системы очистки сточных вод к 2026 году. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале.

По информации госпожи Камбуловой, с 2024 года предприятие реализует инвестиционную программу по реконструкции системы очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации в пос. Дмитриадовка.

Технологическое оборудование на объекте использовалось с 1980-х годов и имело значительный износ. За два года водоканал за счет собственных средств реконструировал два отстойника — первый и четвертый. Специалисты восстановили чашу и установили новое оборудование, которое обеспечивает высокую степень очистки сточных вод. В настоящее время продолжается обновление третьего отстойника.

«Обеспечение развития систем водоснабжения и водоотведения — одно из приоритетных направлений работы. Процесс модернизации требует времени и значительных усилий. Работу эту выполняем поэтапно»,— отметила глава Таганрога.

Валентина Любашенко